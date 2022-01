Quando usciràin streaming su Disney Plus? A questa domanda risponde oggi la stessa Disney annunciando il lancio sulla piattaforma del film 20th Century Studios uscito il 22 dicembre negli Stati Uniti e il 5 gennaio in Italia.

Le finestre di lancio saranno diverse a seconda dei paesi: negli Stati Uniti il film arriverà su HULU il 18 febbraio, mentre il 9 febbraio approderà su Disney+ in Gran Bretagna, Irlanda, Giappone e Corea del Sud. In Italia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Lussemburgo arriverà invece il 23 febbraio, mentre in America Latina uscirà il 3 marzo su Star+.

La finestra di 45 giorni tra l’uscita al cinema e in streaming, quindi, verrà rispettata.

Negli USA il prequel dei primi due film del franchise di Kingsman diretti da Matthew Vaughn, Kingsman – Secret Service e Kingsman – Il Cerchio d’Oro, ha incassato $29,227,614, mentre in tutto il mondo è arrivato a $93,027,614.

The King’s Man – Le Origini segue un uomo che deve correre contro il tempo per fermare i peggiori tiranni e menti criminali della storia che si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

The King’s Man – Le Origini è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Il film è prodotto da Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi. The King’s Man – Le Origini è basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.