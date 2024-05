La presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha potuto parlare della sua carriera, della sua esperienza come “erede” di George Lucas e dell’emozione per le imminenti riprese di The Mandalorian & Grogu, la pellicola che riporterà in sala la saga dopo la “controversa” fine della nuova Trilogia con L’ascesa di Skywalker.

Ospite allo stadio dei Los Angeles Dodgers in occasione dello Star Wars Day dove ha lanciato la prima palla del match, Kathleen Kennedy ha detto:

Non saprei dire quale sia il film che preferisco fra quelli che ho fatto. Amo fare film, è il mio passatempo preferito. Mi sono divertita parecchio con tutti i film della saga. Sai, prendere ciò che George Lucas ha creato, farne altri, concludere la saga e portarla in televisione è stato davvero gratificante. Credo che sia stato la prima volta che ho incontrato Mark Hamill e Carrie Fisher e tutta la banda. Conoscevo Harrison [Ford] da Indiana Jones , ma incontrare quei ragazzi è stato abbastanza speciale. Faccio film da tutta la vita, ma mi sento comunque così fortunata. Stiamo per iniziare il film di Mandalorian, non vedo davvero l’ora!

The Mandalorian & Grogu sarà al cinema il 22 maggio 2026 e sarà girato in California. Nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: YouTube

Classifiche consigliate