Per la prima volta, un film della saga di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, verrà girato dall’inizio alla fine in California e potrà beneficiare di uno sgravio fiscale quasi da record fra quelli elargiti dal Golden State a una produzione cinematografica.

Al film che verrà diretto da Jon Favreau è stato difatti accordato un tax credit pari a 21.7550.000 dollari, inferiore ai 22,4 milioni di dollari di Bumblebee nel 2017, ma superiore sia ai 20,8 milioni dati all’epoca a Captain Marvel che ai 20,2 milioni garantiti a Quentin Tarantino per il suo decimo e ultimo film.

Stando alle stime pubblicate da Deadline, per The Mandalorian & Grogu verranno assunti in California 500 membri della troupe, 54 membri del cast e 3500 comparse per i 92 giorni di riprese previsti. Si calcola che la lavorazione della pellicola genererà un indotto pari a $166.438.000 fra spese e salari per i talent e le maestranze below the line. The Mandalorian & Grogu si candida quindi a essere il primo film di Star Wars completamente realizzato in California, anche se, all’epoca, gli esterni de Il ritorno dello Jedi vennero girati proprio in alcune aree dello stato.

Qua sotto trovate la tabella diffusa da Deadline con l’elenco di tutte le pellicole che beneficeranno del tax-credit in California nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo inoltre che nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

