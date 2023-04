Il primo trailer di The Marvels, sequel di Captain Marvel in arrivo a novembre, con Nia DaCosta in cabina di regia, ha già svelato quale sarà il nuovo costume indossato dalla protagonista.

Verso la fine del trailer Carol indossa un costume di colore rosso e blu con tonalità decisamente più scure del solito. Il costume, come sottolineato da CB, sembra un omaggio ai costumi originali indossati da Walter Lawson / Mar-Vell e da Genis-Vell.

Ecco uno sguardo ravvicinato:

Ed ecco il costume di Genis-Vell nei fumetti:

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

