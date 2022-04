Il 28 aprile arriverà nelle sale dello stivale, il nuovo film diretto da Robert Eggers che, in attesa del feedback del pubblico, può già vantare un endorsement di gran pregio, quello di, il regista di Roma, Gravity ed Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

In un lungo approfondimento che il New Yorker ha dedicato a The Northman, vengono appunto riportate le prole di stima espresse da Alfonso Cuarón che, circa la pellicola del collega, dice:

Ogni singolo frame è caricato con tutti gli elementi tematici dell’intero film. Lo devo dire: è molto complesso, fa qualcosa di davvero complicato. C’è quasi una sensazione d’intossicazione, sei lì In Islanda, che respiri insieme agli attori.

Alfonso Cuarón e Robert Eggers si conoscono da anni, da quando fu proprio il regista premio Oscar a leggere una versione preliminare della sceneggiatura di The Witch, l’acclamata pellicola d’esordio di Eggers. Ricordando The Witch Alfonso Cuarón spiega:

Rimasi sbalordito. Tutti quegli elementi supernaturali trattati in modo naturale come se si trattasse del meteo. Le persone che coesistono insieme a quegli elementi come un fattore dell’esistenza. Non si metteva in discussione l’esistenza delle streghe. E non vengono fornite ulteriori spiegazioni. Sono semplicemente… streghe.

The Northman, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.

