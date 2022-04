Il prossimo 21 aprile ritroveremosul grande schermo con, la nuova pellicola diretta dal regista di The Witch Robert Eggers che, stando a quanto dichiarato dall’attrice, ha avuto un ruolo molto importante per prepararla “mentalmente” per così dire alle riprese di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road.

Ricordiamo infatti che sarà proprio Anya Taylor-Joy a interpretare, in Furiosa, il ruolo che nell’acclamato Mad Max: Fury Road era di Charlize Theron. In una chiacchierata pubblicata qualche ora fa da Total Film / Games Radar, la star ha spiegato come la lavorazione di The Northman sia stata un’esperienza preziosa in vista in vista delle riprese del nuovo Mad Max di George Miller.

Ricordo che c’è stato un momento molto specifico in cui stavo guardando tutto il verde dell’Irlanda che, se hai avuto la fortuna di visitare, sai che si tratta di un verde davvero specifico. Ricordo di aver pensato “Non vedrò ne del verde né della neve”. Si tratterà di un panorama incredibile, ma che si situerà in una zona diametralmente opposta di questo luogo umido e fertile. E nel mentre pensavo “Wow, ok, quest’anno vivrò entrambi questi estremi”. E sono così emozionata. Entrambi questi registi ambiscono a portare delle immagini affascinanti al pubblico. E le persone che attraggono a quelle esperienze sono quelle che condividono quella visione così tanto che sei pronto a qualsiasi cosa per realizzarle.

