The Nun 2 è ora nei cinema. Diretto da Michael Chaves il film è il nono dell’universo di The Conjuring e sequel diretto del film del 2018.

Il regista ha rivelato in un’intervista con Entertainment Weekly che, dopo i primi screen test, al film è stata aggiunta più volenza per accontentare il pubblico. Racconta:

C’era già un buon livello di violenza nel film, ma le persone ne volevano di più. Così abbiamo fatto un po’ di aggiunte e l’abbiamo incrementata. Questo dimostra come il pubblico cambia sempre, è in evoluzione. Anche nelle prime versioni era più violento di quanto non fosse nei film tradizionali di The Conjouring.