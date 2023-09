Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La protagonista di The Nun 1 e 2, Taissa Farmiga interprete di Suor Irene, è la sorella di Vera Farmiga, l’interprete di Lorraine Warren nella saga di The Conjuring, in cui condivide la scena insieme a Patrick Wilson. Le due hanno una differenza di età di 11 anni, Taissa Farmiga ha 29 anni, Vera Farmiga 50.

La storia di The Nun 2, con gli espliciti riferimenti al filone principale del Conjuring Universe e la scena presente a metà dei crediti finali, lascia supporre che il legame che esiste fuori dal set fra le sorelle Farmiga possa riflettersi, in qualche modo, anche nel franchise.

Intervistato da SlashFilm per la promozione stampa di The Nun 2, il regista Michael Chaves ha fornito la sua “lettura dei fatti” dando una risposta alquanto sibillina alla domanda “Suor Irene e Lorraine Warren sono parenti?”.

Penso che, fin dall’inizio, fosse troppo una coincidenza avere sorelle quasi identiche nello stesso franchise. È divertente perché le persone le hanno viste e hanno pensato fossero l’una l’altra! Penso che sia sempre stato parte dell’obiettivo finale collegare questi due personaggi in una qualche maniera e credo che ci sia sempre stata una forma di connessione. È divertente perché ci sono… ci sono indizi persino nel primissimo film di The Nun, se lo guardi, e credo che le persone lo abbiano notato online perché credo di averlo visto da qualche parte. Le persone hanno già individuato una connessione in precedenza, quindi l’idea del legame di sangue era già presente. Questo film espande sicuramente quella conversazione.

In The Nun 2 scopriamo che Suor Irene è una diretta discendente di Santa Lucia e, nella pellicola, ha delle visioni dei suoi parenti, in cui vediamo inclusa anche Lorraine Warren. Se a ciò sommiamo il fatto che in The Conjuring 2 scopriamo che Valak ha qualche conto in sospeso anche con il personaggio di Vera Farmiga la curiosità verso la storia che vedremo raccontata nel quarto Conjuring non fa che aumentare.

FONTE: SlashFilm

