Il sindacato degli attori, o meglio la fondazione della SAG-AFTRA chiama, The Rock risponde. Dopo l’inizio dello sciopero degli attori, i dirigenti della fondazione del sindacato, che si occupa di fornire assistenza economica ai membri che ne hanno bisogno, hanno scritto una lettera indirizzata ai 2700 attori più pagati (di un sindacato che ne conta circa 160.000) in cui venivano sottolineati le necessità finanziarie che molti dei loro associati meno abbienti avrebbero affrontato durante il picchetto.

Una strada che era già stata percorsa durante il COVID, ottenendo un’ottima risposta da parte delle star di primo piano.

Come leggiamo su Variety:

Durante la pandemia di COVID-19, la SAG-AFTRA Foundation (un’organizzazione non-profit associata al sindacato, ma non parte di esso) ha lavorato per fornire assistenza finanziaria a molti dei 160.000 membri tramite il programma di assistenza economica di emergenza della fondazione, che verrà nuovamente utilizzato per aiutare gli attori durante lo sciopero.

Poco dopo l’invio della missiva, il team di The Rock avrebbe contattato la fondazione per capire come dare un utile contributo e, in seguito a questo primo contatto, Dwayne Johnson avrebbe poi parlato al telefono con il presidente Courtney B. Vance. Che a sua volta racconta:

È stato come un incontro d’amore. Ha agito in una maniera che è equivalsa a una maniera efficace per permettere agli altri di capire l’urgente necessità di agire. È come se avesse detto “In un momento come questo, sono qui e non me ne vado da nessuna parte, qualunque cosa tu abbia bisogno che io faccia io la farò”. È un messaggio, un enorme invito ad altre persone a fare altrettanto. È un appello per tutti noi a comprendere che dobbiamo intervenire in qualsiasi modo possibile. Se il tuo contributo è di 10 dollari, contribuisci con 10 dollari. Perché quei 10 dollari aiuteranno qualcuno. Se sono 10.000 dollari, se sono 10 milioni, intervieni, perché dobbiamo farlo. Tutti sanno cosa succede quando vai in sciopero, quando ti batti per qualcosa: come si dice, se non ti batti per qualcosa, cadi per qualsiasi cosa – non puoi resistere se ricevi supporto da chi sta intorno a te. Quindi Dwayne sta facendo sapere a tutti “Sono qui. Tu cosa hai intenzione di fare?”.

Il direttore esecutivo della fondazione SAG-AFTRA Cyd Wilson aggiunge che:

Le sovvenzioni della SAG-AFTRA Foundation possono arrivare fino a $1.500 per ciascun membro, ma in condizioni di estrema necessità, come problemi di salute o altre situazioni che indicano che un attore è in grave difficoltà, un membro a vita può ricevere fino a $6.000 di assistenza finanziaria emergenziale. Di conseguenza, la donazione a sette cifre di Johnson ha il potenziale per aiutare migliaia di attori. (Wilson stima che tra 7.000 e 10.000 membri avranno bisogno di questi servizi.)

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate