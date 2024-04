Qualche giorno fa la Sony Pictures Animation e la Sony Pictures Imageworks hanno pubblicato il nuovissimo cortometraggio originale ambientato nel Ragnoverso di Spider-Man intitolato The Spider Within: A Spider-Verse Story (potete guardarlo qui).

Comicbook ha intervistato il regista Jarelle Dampier che ha parlato di salute mentale e di Miles Morales. L’obiettivo del regista con il progetto era di aiutare a instaurare un legame tra studenti e le persone attorno a loro in relazione agli ostacoli della vita.

Un momento chiave del corto è quando Miles chiede consiglio a suo padre quando si sente sopraffatto da tutto.

“Credo che la cosa più importante sia cominciare” ha spiegato Dampier. “Una delle cose più belle che ho voluto assicurarmi di inserire era quel momento in cui lui e Jefferson [Davis] se ne vanno via parlando. Non volevo che le persone pensassero: ‘Stasera gli dirà che è Spider-Man?’. No, si sta aprendo sulle cose che prova, ma non dice tutto. E comincia da qualche parte.

Ha poi aggiunto:

È importante avviare delle conversazioni. Non serve rivelare il tuo segreto più grosso, profondo e oscuro. Quello può attendere, ci puoi arrivare con calma. Ma intanto esci a camminare, prendi aria, accogli l’aiuto di altri e fai sapere a qualcuno che stai avendo difficoltà. Sono quei piccoli momenti che portano al cambiamento.

Il corto è nato dalla collaborazione tra Sony Pictures Animation e Imageworks con il Kevin Love Fund a favore di un progetto sulla salute mentale. È stato sviluppato e prodotto in occasione dell’apertura di un nuovo programma speciale intitolato LENS (Leading and Empowering New Storytellers) che ha l’obiettivo di fornire ai suoi candidati appartenenti a gruppi sottorappresentati per nove mesi un’esperienza di grande valore nel campo dell’animazione.

