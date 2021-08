I 4.1 milioni di dollari raccolti alle anteprime di giovedì avevano fatto sperare in un esordio superiore a quello dia febbraio 2020, ma in realtàvenerdì ha raccolto meno del film di: 12.1 milioni di dollari, che includono le anteprime. Uscito in circa 4000 cinema nordamericani, il film dipotrebbe quindi chiudere il weekend d’esordio con un incasso di circa 25/27 milioni di dollari, meno dei 30 auspicati dalla Warner Bros., e decisamente meno dei 33 milioni di Birds of Prey , che comunque non erano stati giudicati come un risultato positivo (ma, anche se di poco, la pandemia non aveva ancora iniziato a far sentire il suo impatto sugli incassi).

È ancora presto per fare un’analisi precisa su quanto sta succedendo (quella la si rimanderà a lunedì mattina), ma i fattori da tenere in considerazione sono tanti. La diffusione della variante delta non sta frenando le attività ricreative negli Stati Uniti, non ci sono lockdown né problemi particolari su quel fronte. Uno dei problemi potrebbe essere dato dalla ridondanza del titolo, sostanzialmente identico a quello del film del 2016 che non ebbe molta fortuna (o meglio: non fu un disastro al botteghino, anzi, ma viene ricordato come un disastro sul piano critico e del passaparola), e la confusione sul fatto che si tratti di un sequel o di un reboot. Si tratta di un film vietato ai minori, e non sempre i cinecomic con questo rating decollano al box-office. Inoltre non si può sottovalutare la disponibilità gratis sulla piattaforma streaming HBO Max: le recensioni e il passaparola molto positivo di solito aiutano a far crescere un film come The Suicide Squad il sabato e la domenica, ma in questo caso potrebbero in realtà spingere di più la versione in streaming.

Il film originale incassò 64 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio. Ricordiamo che The Suicide Squad: Missione Suicida è costato 185 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il resto della classifica da evidenziare il calo anche di Jungle Cruise, che perde il 66% e incassa altri 4.4 milioni di dollari contro i 13.4 milioni di venerdì scorso. Sabato e domenica però dovrebbe recuperare, e incassare un totale di 14.8 milioni di dollari, finendo quindi per perdere meno del 60% rispetto al weekend d’esordio e salendo a 64 milioni di dollari in dieci giorni.

Infine, sottolineiamo il fatto che Black Widow giovedì ha stabilito il nuovo record d’incassi “pandemico” negli Stati Uniti, superando Fast & Furious 9 e arrivando a 173.9 milioni di dollari complessivi. Attenzione però: rimane un incasso molto deludente per una pellicola dei Marvel Studios.

Lunedì mattina vi aggiorneremo con un’analisi più dettagliata.

Fonte: TheWrap