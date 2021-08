a mantenersi in testa sabato al box-office italiano. Anche ieri un calo netto rispetto alla settimana scorsa c’è stato: parliamo di incassi dimezzati (276 mila euro contro 587 mila euro), e il principale responsabile è senza dubbio il Green Pass anche se va ricordato che è il weekend prima di Ferragosto e che da sempre vi è un calo fisiologico. In Francia la frenata è stata del 70/80%, quindi sarà interessante seguire l’andamento del box-office anche nella seconda metà del mese per verificare se effettivamente da noi l’impatto di queste misure si fa sentire meno (l’auspicio è, poi, che si annulli o addirittura incoraggi chi finora non si era recato al cinema a tornarci).

The Suicide Squad, dicevamo, domina la classifica con 94 mila euro: il film di James Gunn sale a 770 mila euro da lunedì a sabato.

Seconda posizione per Jungle Cruise, che perde il 75% rispetto a venerdì scorso e incassa 53 mila euro salendo a 1.2 milioni complessivi. Old, al terzo posto, incassa 23 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro. Al quarto posto I Croods 2 – Una nuova era incassa 15 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro. La casa in fondo al lago, al quinto posto, incassa 14 mila euro e sale a 54 mila euro complessivi.

Risale al sesto posto Black Widow con 11 mila euro, per un totale di 4.7 milioni di euro. Al settimo posto Blackpink – The Movie incassa 10 mila euro e sale a 88 mila euro complessivi. Ottava posizione per Possession – L’appartamento del diavolo, con 5 mila euro e un totale di 208 mila euro.

Nono posto per un’altra nuova uscita, Captain Sciabola e il Diamante Magico, con 5 mila euro e un totale di 11 mila euro, mentre al decimo posto The Father – Nulla è come sembra incassa 5 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 7 / 8 / 2021

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 94.309 / € 770.975

JUNGLE CRUISE – € 52.933 / € 1.204.746 OLD – € 23.245 / € 1.323.327 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 15.699 / € 1.617.683 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 14.196 / € 54.008 BLACK WIDOW – € 11.133 / € 4.696.319 BLACKPINK THE MOVIE – € 10.378 / € 88.656 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 5.319 / € 208.160 CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO – € 5.166 / € 11.693 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 5.063 / € 1.143.052

Fonte: Cinetel