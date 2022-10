The Whale, Darren Aronofsky su Brendan Fraser: “Sapevo che era perfetto dal nostro primo incontro”

The Whale

The Whale, la nuova pellicola di Darren Aronofsky, sembra destinata a essere quella del rilancio definitivo della carriera di Brendan Fraser. Il film, per cui ha ricevuto una sentita standing ovation al Festival di Venezia, lo ha già piazzato nella lista di attori che, quasi certamente, riceveranno una nomination agli Oscar.

In una cover story che Variety ha dedicato proprio a The Whale e a Brendan Fraser, il regista della pellicola raconta un piccolo aneddoto relativo al casting del suo protagonista e al quando ha capito che era lui la persona adatta per la parte:

L’ho capito appena ha lasciato il mio ufficio dopo il nostro primo incontro. Lo sentivo.Sapevo che avrebbe potuto interpretare qualcuno che la maggior parte delle persone avrebbe rigettato, anche se nel giro di cinque minuti avrebbero cominciato a provare qualcosa per lui. Poi, trascorsi 20 minuti, si comincia proprio a restare innamorati del personaggio perché come un qualcosa con Brendan… Comincia a spezzarti il cuore molto presto.

A seguire anche la sinossi:

The Whale è la storia di Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un’ultima possibilità di riscatto

