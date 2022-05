Il primo teaser trailer didiffuso online qualche settimana fa ( GUARDA IL TRAILER IN FORMATO IMAX ), ci ha dato qualche indizio su quello che potremo vedere in questa nuova iterazione cinematografica del Dio del Tuono di Chris Hemsworth che, come noto, ritroverà di fianco a sé anche Natalie Portman nei panni della Potente Thor

Parlando con Entertainment Weekly dei toni, del registro narrativo di questa sua seconda regia Marvel, Taika Waititi ha spiegato che questo sarà un po’ il film della crisi di mezza età di Thor, una pellicola con cui ha voluto evitare di ripetere quanto già fatto in Ragnarok.

Il filmmaker dice:

Quello che non volevo fare e rifare Ragnarok. Avevo la necessità di plasmare qualcosa di maggiormente interessante per me in maniera tale da mantenere tutto bene accesso e assicurarmi che fossi stimolato dal punto di vista creativo. Mi sono domandato “Qual è la cosa meno attesa da questo franchise?”. È una sorta di film sulla crisi di mezza età. La domanda che poniamo a tutti è: stiamo facendo la cosa giusta, stiamo facendo tutto quello che possiamo in questo mondo? Mi pare che ora come ora, col mondo che si sta ancora riprendendo da questa pandemia, mi sembra una giusta domanda da porre. Stiamo facendo abbastanza per prenderci cura di noi stessi?