Ora, grazie alla pagina Facebook Ufficiale dell’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios, vi mostriamo i nuovi character poster dell’attesissima pellicola diretta, ancora una volta, da Taika Waititi. Li trovate tutti qua sotto!

Thor: Love and Thunder, i character poster

In aggiunta ai character poster, sono arrivate anche delle nuove locandine dedicate ai vari formati in cui verrà proposto il film.

La nuova locandina Dolby Cinema:

Quella Real 3D:

E quella per il circuito IMAX:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

