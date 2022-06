Fra qualche settimana Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema mostrando il ritorno di svariati volti noti della saga, ma che ne sarà del Gran Maestro, il personaggio interpretato da Jeff Goldblum visto in Thor: Ragnarok? Comparirà anche lui di fianco a Chrish Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale?

Esquire ha avuto modo di parlarne proprio con Jeff Goldblum durante la promozione stampa di Jurassic World – il dominio (LEGGI LA RECENSIONE) anche se la star ha risposto alla domanda circa l’apparizione del Gran Maestro in Thor: Love and Thunder in maniera decisamente… elusiva.

Goldblum si è così espresso:

Sarò in Thor: Love and Thunder? La verità è che – e ora posso dirlo perché il trailer è uscito – appaio anche io. È il ruolo più complicato della mia carriera, ma credo che sia anche il mio più grande risultato perché non posso essere visto, visivamente. E neanche ascoltato. Né si fa mai riferimento a me, in nessuna scena. Sono solo percepito, a livello di vibrazioni. Sta allo spettatore capire quando ci sono. Avvertirete qualcosa. E quel qualcosa sarò io.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questa sibillina dichiarazione di Jeff Goldblum circa la sua presenza nel quarto film di Thor, il secondo diretto da Taika Waititi? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Esquire via Screen Rant