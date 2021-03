Continua la carrellata di foto da Little Bay, in Australia, dove sono in corso le riprese di, il film di Taika Waititi in arrivo l’anno prossimo.

Come abbiamo avuto modo di vedere, anche questa volta Taika Waititi ci proporrà uno spettacolo teatrale a Nuova Asgard con una rivisitazione degli eventi del film precedente. In Thor: Love and Thunder, nello specifico, vedremo la morte di Odino e l’arrivo di Hela, che sarà interpretata da Melissa McCarthy.

A seguire potete ammirare un video e un mucchio di foto dalla giornata di riprese: nella sequenza è stata messa in scena la sequenza della distruzione del Mjolnir, il martello di Thor.

Ed ecco anche delle foto del regista:

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

