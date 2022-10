Thor: Love and Thunder, il look di Ercole in un nuovo concept art

Il conceptual artist dei Marvel Studios Andy Park ha diffuso in rete un concept art realizzato per Thor: Love and Thunder, cinecomic da non molto arrivato su Disney+.

Il concept in questione ci mostra il look del costume di Ercole, personaggio apparso nella scena mid credit e interpretato da Brett Goldstein.

Potete vedere l’opera qua sotto:

FONTE: Andy Park