Come abbiamo visto in alcuni scatti rubati dal set,è tornato a interpretare Loki per una rappresentazione teatrale che vedremo in

Tom Hiddleston ne ha parlato in una recente intervista con Decider nel corso della promozione della serie di prossima uscita, Loki:

Beh, come sapete non è un ruolo solamente mio [ride]. Loki è tante cose, tra cui anche Matt Damon. Ero così divertito sul set, se non sbaglio si trattò di un paio di giorni in Ragnarok per le riprese delle sue scene. Fu come guardare in uno specchio leggermente distorto. La sua interpretazione era esilarante, perciò non vedo l’ora di scoprire cosa hanno fatto questa volta.

New Thor Love and thunder set photos reveal that Luke Hemsworth and Matt Damon reprising their Thor: Ragnarok roles as

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia e sono finite il 2 giugno, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

Vi ricordiamo che i film di Thor e tutte le altre pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel (a eccezione dei due Spider-Man con Tom Holland e L’incredibile Hulk) sono disponibili su Disney+, così come le serie TV prodotte dai Marvel Studios.

