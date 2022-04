Nella giornata di ieri,, il nuovo film Marvel Studios diretto da Taika Waititi, è tornato trending su Twitter per una ragione molto semplice: il fandom ha sperato nel debutto online del primo teaser trailer dell’attesissima pellicola.

Questo perché, nella foto che potete ammirare nell’articolo qua sotto scattata durante una giornata in cui Taika Waititi and co hanno rilasciato delle interviste su Thor: Love and Thunder, sembrava esserci una sorta d’indizio sulla data di rilascio online del filmato. Cosa che, però, non è avvenuta deludendo tutte le persone che ci avevano sperato.

Il trailer però sarebbe effettivamente pronto. Sulle pagine di Screen Rant è stato difatti riportato lo screenshot di una IG Story fatta dall’attore Gaurav Chopraa che si occupa del doppiaggio in hindi di Chris Hemsworth. Come potete verificare voi stessi grazie allo scatto più in basso, Chopraa scrive di aver finito il lavoro sul trailer del kolossal Marvel Studios aggiungendo anche il classico “Non vedo l’ora che possiate vederlo”.

Come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, il film di Taika Waititi ha già guadagnato un singolare record: si tratta della produzione dei Marvel Studios che avrà il lasso di tempo più breve fra la diffusione del primo trailer e l’esordio in sala (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete il cinecomic dei Marvel Studios? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!