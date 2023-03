Tom Cruise svela qual è stato lo stunt che ha terrorizzato sua madre

Vi abbiamo già citato l’ospitata che Tom Cruise ha fatto da Jimmy Kimmel, un’occasione in cui ha parlato di svariate questioni collegate a Top Gun: Maverick (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Sempre durante il popolare show, Tom Cruise ha rivelato qual è stato lo stunt che ha davvero terrorizzato sua madre, Mary Lee South, scomparsa nel 2017. Si tratta di una scena che la star ha girato per Mission: Impossible – Rogue Nation, nello specifico quella in cui stava attaccato a un Airbus A400M in fase di decollo.

Le ho mostrato quando stavo sull’A400, sulla fiancata dell’aereo in Rogue Nation e lei mi disse “Tesoro, ma sei tu sulla fiancata di un aereo?”. Le risposi “Sì signora” e lei “Oh santa miseria, sono lieta del fatto che non mi hai detto che dovevi farla.

