Durante una chiacchierata di gruppo fatta su Variety insieme alle star degli show Marvel già presenti sulla piattaforma, Elizabeth Olsen e Paul Bettany da WandaVision, Sebastian Stan e Anthony Mackie da The Falcon and the Winter Soldier, Tom Hiddleston ha svelato qual è stato il segreto “marveliano” più grande con cui ha dovuto convivere più a lungo senza poterne parlare ad anima viva.

Il segreto più grande che ho dovuto mantenere come tale e più a lungo è stata quella scena di Infinity War. Ricordo di essere andato a un meeting con Kevin Feige prima di cominciare le riprese di Thor: Ragnarok. Me ne dovevano parlare prima di inviarmi lo script. Mi stavano descrivendo la storia, mi pare che, al tempo, Taika non fosse presente. Stavo semplicemente chiacchierando con loro. Alla fine di quell’incontro, mi hanno descritto cosa sarebbe accaduto a Thor, quello che Chris Avrebbe fatto. L’arrivo di Hela, mi rivelarono che sarebbe stata Cate Blanchett a interpretarla. Come Hulk e Ruffalo sarebbero finiti su questo pianeta alieno all’altro capo dell’Universo dove Jeff Goldblum avrebbe vestito i panni del Gran Maestro. Grandioso, ecco dove saremmo andati a parare. Ma, alla fine di quel meeting, ecco che arrivano Joe e Anthony Russo che mi spiegano di essere al lavoro sui prossimi film degli Avengers e che l’unica scena che hanno elaborato e completato era quella d’apertura. Che poi mi raccontano. E così ecco che mi ritrovo a viaggiare con quel bagaglio. Sapevo cosa sarebbe accaduto. E l’ho dovuto tenere per me per… due anni? Forse due anni e mezzo?

