La morte di “Goose”, il personaggio interpretato da Anthony Edwards in Top Gun, il cult del 1986 diretto da Tony Scott con Tom Cruise, Val Kilmer e Kelly McGillis è uno dei momenti più iconici della cinematografia anni ottanta.

Il decesso di Goose ha, chiaramente, anche una eco in Top Gun: Maverick, il sequel della pellicola in cui Miles Teller interpreta Rooster, il figlio di Goose.

Anche se Anthony Edwards non ha nulla a che vedere con il sequel del film di Tony Scott, Entertainment Tonight gli ha comunque chiesto un parere su Top Gun: Maverick che gli è stato, chiaramente, mostrato prima della premiere ufficiale. L’attore ha detto che Tom Cruise and co. sono riusciti a portare a termine la loro missione spiegando:

Con qualcosa di così grande successo, le persone nutrono certi sentimenti verso l’originale e il sequel regala proprio quella sensazione data dal vederlo per la prima volta, solo in maniera anche più intensa. Quindi, come ho detto a Tom, missione compiuta. C’è voluto molto lavoro, ma ha il giusto tono e regala le giuste sensazioni. Ha tutto quello che voleva il pubblico.

Poi, scherzando, aggiunge anche:

È il film più grande fra quelli che ho fatto in cui non mi sono neanche mai dovuto presentare per un giorno di lavoro.

