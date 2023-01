Top Gun: Maverick, il regista parla di un dettaglio cambiato nel rapporto tra Penny e Maverick

In occasione del podcast di Vanity Fair Little Gold Men, il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha parlato di un cambiamento apportato al rapporto tra Penny e Maverick dopo l’inizio delle riprese.

Ecco le sue parole:

Inizialmente Penny e Maverick non si erano visti sin dal 1985, perciò lui si ritrovava a incontrare un personaggio che non vedeva da quando aveva 18-19 anni. Quello che abbiamo capito dopo le riprese e in fase di montaggio è che quel rapporto doveva correre fin troppo, c’era troppa distanza dal non vedere qualcuno in 36 anni a finire come volevamo che finisse.

Perciò ci è venuta in mente l’idea di: “Questo rapporto è stato altalenante per decenni e ora Maverick e Penny sono pronti a ricongiungersi in modo significativo“. La scena del bar chiarisce tutto, ci sono voluti un po’ di accorgimenti per arrivarci.