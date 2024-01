Il regista Joseph Kosinski ha aprtecipato al watch-along di Top Gun: Maverick sul canale YouTube di Josh Horowitz e, chiacchierando col popolare giornalista di MTV, ha raccontato un dettaglio relativo a Beau “Cyclone” Simpson, il personaggio interpretato da Jon Hamm.

Kosinski ha raccontato che la parte stava per finire nelle mani di Josh Brolin ma, dato che stava per diventare padre per la quarta volta, ha preferito dedicarsi alla famiglia.

Il filmmaker spiega infatti a Horowitz:

Brolin era decisamente nella mia testa. Per me quando lavori a un film non puoi puntare tutto su un’unica carta quindi Brolin e Hamm erano i primi due che volevo per quella parte… Sì, Josh avrebbe interpretato quel ruolo. Abbiamo effettivamente parlato della cosa ma stava per avere un bambino letteralmente nel momento in cui avremmo iniziato le riprese, quindi sapevo che la cosa non sarebbe stata possibile. Brolin e Hamm sono entrambi attori con cui sarei felice di lavorare di nuovo.