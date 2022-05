Come avete potuto leggere dalla nostra analisi del box-office ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) i risultati ottenuti dain tutto il mondo hanno dato ragione a, tanto in merito all’opportunità di dare vita al sequel di una pellicola uscita più di 30 anni fa quanto per la decisione di aver voluto mantenere l’esclusività del debutto al cinema.

Ma perché la star ha deciso di tornare nei panni del personaggio già portato al cinema nel 1986? La risposta sul perché Tom Cruise abbia deciso di girare Top Gun: Maverick arriva grazie al regista della pellicola, Joseph Kosinski, che parlando con Polygon spiega:

Avevo già lavorato con Tom (per Oblivion, ndr.) e sapevo che bisognava partire con un personaggio e delle emozioni. Ho semplicemente proposto quest’idea di Bradley Bradshaw (Miles Teller) che, crescendo, diventa un aviatore della marina e ha questa relazione mai del tutto sanata con Maverick.

Con lui che viene richiamato per allenare questo gruppo di studenti per intraprendere questa missione che lui sa essere molto, molto pericolosa. Il conflitto si basa tutto sull’essere un aviatore che va e rischia la sua stessa vita e qualcuno che è in una posizione più decisionale e deve mandare altra gente a rischiare la propria vita. Ho parlato con dei veri Ammiragli della Marina di questa cosa, della differenza esistente. È una pressione quasi più difficile da sopportare perché è più complicato mandare altre persone che tu stesso. Mi sembrava che questa cosa sfruttasse le emozioni del vecchio film, quelle relazioni che già conoscevamo, portandole in una nuova direzione. È da qui che siamo partiti.

Onestamente, penso sia proprio questa la ragione che ha spinto Tom a tornare, c’era una vera ragione emotiva per un ritorno in scena nei panni di Maverick. Poi, chiaramente, c’è anche la riposta alla domanda “Che ha fatto Maverick in questi anni?”. È questa è un po’ anche la mia passione, l’aver proposto la scena iniziale del Darkstar, in cui abbiamo qualcuno che ha sempre amato gli aerei, l’ingegneria aerospaziale e adora Uomini veri. L’idea di ritrovarlo come pilota collaudatore di ciò che sta ai limiti del possibile mi sembrava appropriata e anche Tom è stato di questo avviso.