È American Fiction di Cord Jefferson a vincere, a sorpresa, il premio del pubblico all’edizione 2023 del Toronto International Film Festival. Il film con Jeffrey Wright e Tracee Ellis Ross ha ottenuto il riconoscimento più importante, affiancato dai due frontrunner The Holdovers di Alexander Payne e Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki.

L’edizione di quest’anno del festival canadese è stata condizionata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, ma questi non hanno impedito il lancio di numerose pellicole che saranno poi inevitabilmente protagoniste della stagione dei premi. Tradizionalmente, il film vincitore del People’s Choice Award ottiene quasi automaticamente una nomination all’Oscar più importante: per questo motivo la vittoria di American Fiction ha stupito molti analisti, perché imprevista, anche se l’accoglienza del pubblico nei confronti della pellicola Amazon/MGM prodotto da Orion e MRC era stata da subito molto positiva e calorosa. Satira sull’industria editoriale e il trattamento da essa riservato agli autori neri, American Fiction è il film del debutto dello sceneggiatore e regista Cord Jefferson e racconta le vicende di uno scrittore di nome Thelonious “Monk” Ellison, che torna nella sua città natale di Boston per partecipare a un festival del libro. La partecipazione al suo incontro è bassa, perché molti decidono invece di seguire il seminario di Sintara Golden (Issa Rae) sul suo bestseller We Lives in Da Ghetto…

Ricordiamo che tra i nominati recenti all’Oscar che hanno vinto il premio del pubblico a Toronto ci sono anche The Fabelmans, Belfast, JoJo Rabbit, Tre Manifesti a Ebbing Missouri, Room, La La Land, The Imitation Game, Il lato positivo, Precious, La vita è bella. Tra i vincitori dell’Oscar segnaliamo Nomadland, Green Book, 12 anni schiavo, Il discorso del Re, The Millionaire, American Beauty, Momenti di gloria.

Ecco tutti i vincitori dell’edizione 2023 del Toronto International Film Festival:

SHORT CUTS AWARDS:

Short Cuts Award for Best Film: Electra, dir. Daria Kashcheeva

Short Cuts Award for Best Canadian Film: Motherland, dir. Jasmin Mozaffari

Share Her Journey Award: Shé (Snake), dir. Renee Zhan

Honourable Mention: Gaby’s Hills, dir. Zoé Pelchat

NETPAC AWARD

Jayant Digambar Somalkar’s A Match .

FIPRESCI PRIZE

Seagrass, dir. Meredith Hama-Brown

AMPLIFY VOICES AWARDS

Best BIPOC Canadian Feature: Kanaval, dir. Henri Pardo

Best BIPOC Canadian First Feature Award: Tautuktavuk (What We See), dirs. Carol Kunnuk, Lucy Tulugarjuk

BEST CANADIAN FEATURE FILM AWARD

Solo, dir. Sophie Dupuis

(Honorable Mention): Kanaval, dir. Henri Pardo

CHANGEMAKER AWARD

We Grown Now, dir. Minhal Baig.

PLATFORM AWARD

Dear Jassi, dir. Tarsem Singh Dhandwar.

PEOPLE’S CHOICE AWARD

The TIFF 2023 People’s Choice Midnight Madness Award winner is Dicks: The Musical dir. Larry Charles.

The first runner-up is Kill dir. Nikhil Nagesh Bhat.

The second runner-up is Hell of a Summer dirs. Finn Wolfhard, Billy Bryk.

The TIFF 2023 People’s Choice Documentary Award winner is Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe dir. Robert McCallum.

The first runner-up is Summer Qamp dir. Jen Markowitz.

The second runner-up is Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa dir. Lucy Walker.

The TIFF 2023 People’s Choice Award winner is: American Fiction dir. Cord Jefferson.

The first runner-up is The Holdovers dir. Alexander Payne.

The second runner-up is The Boy and the Heron dir. Hayao Miyazaki.

