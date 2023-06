Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione della promozione di Transformers: Il risveglio, Anthony Ramos e il regista Steve Caple Jr. – che stando a Deadline è in trattative per dirigere un altro film – sono tornati a parlare della scena dei titoli di coda del film.

Al termine del blockbuster viene infatti suggerito in modo molto esplicito il futuro incontro tra due proprietà ben note della Hasbro, Transformers e G.I. Joe.

“Lo sapevo, lo sapevo, sì” ha commentato Anthony Ramos durante un’intervista con Comicbook. “Sono impazzito quando l’ho vista e quando l’ho letta. C’è voluto tanto tempo per farla approvare, erano coinvolte così tante persone, un mucchio di produttori. Credo siano arrivati a un accordo tre settimane fa, in tutta sincerità. […] Sono così elettrizzato di fondere i due mondi e di scoprire come si potrà espandere l’universo di G.I. Joe e Transformers“.

Il regista ne ha invece parlato con l’Hollywood Reporter: “Abbiamo dovuto pensare a un modo per usare la tecnologia di G.I. Joe visto che sono noti per quella. Mi sono detto: ‘Magari non è necessario usare i personaggi classici come Snake Eyes e Duke, magari c’è un modo per usare altri personaggi che non sono stati sfruttati molto’“.

Ha poi aggiunto: “I film di Transformers hanno proporzioni gigantesche, ma sono ambientati sulla Terra, perciò credo ci sia di più altrove. Anche nelle graphic novel di Transformers ci sono altri pianeti, perciò ho detto: ‘Stiamo pensando troppo in piccolo’. Se avremo modo di girare l’ottavo, il nono e il decimo film magari ci sarà la possibilità di espandere questo mondo“.

Nel cast dI Transformers: Il risveglio, arrivato al cinema lo scorso 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

