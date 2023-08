Uscito al cinema lo scorso giugno, Transformers: Il risveglio (LEGGI LA RECENSIONE) non sembrava aver avuto una notevole performance al box-office e ora ne abbiamo la conferma: i dati definitivi lo attestano infatti come il peggior risultato dell’intero franchise. Secondo un report di /Film, la pellicola ha infatti incassato “solo” $436,6 millioni di dollari (di di cui appena 157 nel mercato statunitense) a fronte di un budget di quasi 200 milioni. “Battuto” dunque in negativo Bumblebee, spin-off che nel 2018 aveva raggiunto i 465 milioni (portando però in dote un budget dimezzato rispetto al più recente capitolo).

Ricordiamo che, ad oggi, per quanto riguarda la saga di Transformers, il miglior risultato al box-office lo ha ottenuto il terzo capitolo, che nel 2011 è arrivato a incassare 1,1 miliardi a livello globale.

Nel cast di Transformers: Il risveglio, arrivato al cinema lo scorso 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del box-office di Transformers: Il risveglio?

FONTE: /Film

