Sono finite le riprese di, il film di Sam Hargrave con, come annunciato dall’attore sul suo profilo Instagram

Come potete vedere, Hemsworth ha ringraziato tutta la produzione per gli sforzi profusi e ha poi fatto riferimento a tutte le difficoltà affrontate durante la lavorazione, tra cui le difficili condizioni climatiche durante le riprese in esterni.

Ha poi fatto riferimento ad una scena d’azione folle durante la quale hanno fatto atterrare un aereo su un treno in movimento:

Sta prendendo forma come un franchise epico ed è stato soltanto possibile grazie al sangue, al sudore, alle lacrime e alla passione del nostro cast e della troupe. Un ringraziamento enorme a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio e un augurio affinché si possa ripetere sempre di più. Non vedo l’ora che lo vediate!

