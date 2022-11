Tyler Rake 2: Chris Hemsworth preannuncia un piano sequenza adrenalinico

Durante il podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz, Chris Hemsworth ha parlato di Tyler Rake 2, il film d’azione ancora una volta diretto da Sam Hargrave.

L’attore ha parlato delle scene d’azione, spiegando che questa volta ci sarà un piano sequenza ancora più folle rispetto a quello presente nel primo film:

In questo film c’è un piano sequenza ancora più lungo. Sul set c’era un elicottero, un treno in movimento che andava a 40 clic o qualunque fosse la velocità, e l’elicottero finiva sul treno, poi da lì uscivano sei tizi e si arrampicavano sulla carrozza per scontrarsi con me. Io finivo lassù, afferravo una pistola e mi ritrovavo a sparare contro l’elicottero che iniziava a volare all’indietro davanti al treno a velocità massima. Poi c’erano 300 comparse per un combattimento in stile Old Boy. È stato davvero pazzesco, il film è tutto su un altro livello.