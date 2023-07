In un’intervista video con The Wrap, Sam Hargrave, regista di Tyler Rake 2 (LEGGI LA RECENSIONE) ha svelato quale percentuale di stunt del film ha fatto in prima persona il protagonista Chris Hemsworth. Ecco le sue parole:

Hemsworth fa il 99% delle scene d’azione. [Non le fa] solo quando è qualcosa di ripetitivo, troppo pericoloso o che lo mette a dura prova, perché con lui è un lungo viaggio. È una maratona. Quindi abbiamo diversi stunt che possono sostituirlo in diverse situazioni, ma, ogni volta che è possibile, è lui a fare le scene d’azione.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

Ecco a seguire la sinossi di Tyler Rake 2:

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Il primo film era ispirato alla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. TYLER RAKE 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

