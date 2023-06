Tyler Rake 2 è da poco approdato su Netflix e in brevissimo ha scalato la classifica dei film più visti sulla piattaforma. Protagonista è il mercenario Tyler Rake (Chris Hemsworth) che, creduto morto alla fine del primo film, torna invece in una nuova avventura ad alto rischio.

Le recensioni sono molto migliorate rispetto al primo film del 2020, grazie anche a una spettacolare scena d’azione nella prima parte. Lunga 21 minuti sembra un unico piano sequenza ed è girata in varie location.

Il regista Sam Hargrave e Christ Hemsworth ne hanno parlato in un’intervista a IGN. Racconta Hargrave:

La preparazione è stata di quattro, cinque mesi, dal concepire la scena alla ricerca delle location. Mappare il percorso e poi far fare agli attori le loro mosse. Infine girare. Ci sono voluti 29 giorni credo per completarla.

La scena comprende anche un momento in cui Tyler Rake prende fuoco. Le fiamme non sono state aggiunte digitalmente, Hemsworth prende realmente fuoco, per questo la coreografia ha avuto bisogno di essere pianificata con cura. Dice l’attore:

Ci sono voluti sette o otto take. È stato divertente. Appena il mio braccio prendeva fuoco si partiva con “Azione!” perché sarebbe bruciato probabilmente per 15 secondi e se, alla fine di quella piccola sequenza di pugni e calci il fuoco non era estinto, le mie istruzioni erano di spegnerlo da solo. È stato figo. È stato divertente.

Non solo le fiamme, ma quasi tutto ciò che il pubblico vede in Tyler Rake 2 è realizzato davvero: gli stunt, le esplosioni non sono create digitalmente (nonostante gli ovvi e opportuni ritocchi). Dice infatti Hemsworth:

Il novantacinque per cento di quello che si vede è stato realizzato sul momento.

Trovate tutte le informazioni su Tyler Rake 2 nella nostra scheda.

FONTE: IGN

