Questa settimana, il film di Ruben Fleischer con Tom Holland basato sull’omonima IP della Naughty Dog arriverà nei cinema americani e italiani.

Qualche giorno fa, allo scadere dell’embargo sulle recensioni internazionali, vi abbiamo fatto leggere qualche estratto dai vari articoli arrivati online. Tutti – come potete leggere in questo articolo – sembravano concordare sul fatto che la pellicola non fosse propriamente equiparabile alla proverbiale ciambella riuscita con il buco. Sensazione che è stata anche confermata dalla nostra recensione in cui possiamo leggere (fra l’altro):

Uncharted (il film) è scritto veramente male, fa succedere gli avvenimenti solo perché convengono, senza che appaiano come frutto di una naturale catena degli eventi e spesso cerca di far ridere senza riuscirci […] Uncharted non ha né personaggi davvero carismatici e memorabili (ma anzi copie di altri personaggi già visti), né è un’avventura impeccabile.

Ora su Rottentomatoes è stato svelato il voto ottenuto, al momento, dal lungometraggio Sony. Come potete vedere dallo screenshot qua sotto, al momento il “Tomatometro” si è assestato intorno al 54% con 39 recensioni prese in esame (ricordiamo che la percentuale non fa riferimento alla media dei voti, ma alla media fra recensioni ritenute positive e quelle ritenute negative):

Vi ricordiamo che Uncharted non è l’unica IP della Naughty Dog in fase di adattamento per un altro media. La HBO sta difatti lavorando alla serie TV tratta dall’acclamata saga videoludica di The Last of Us. Trovate tutti i dettagli sulla produzione nella nostra scheda della serie tv.

Trovate tutte le informazioni su Uncharted con Tom Holland nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!