Si è appena concluso il miglior weekend dall’inizio della pandemia al box-office italiano: spinti da un’offerta variegata e dall’uscita di, gli spettatori in sala sono stati quasi 800 mila, per un totale di 5.6 milioni di euro in quattro giorni (il dato è condizionato dai problemi tecnici che sta ancora incontrando il circuito The Space, colpito da un attacco hacker alcuni giorni fa). Il cinecomic con Tom Hardy ha registrato un lancio molto positivo: ben 2.7 milioni di euro, il miglior esordio in assoluto dall’inizio della pandemia, superiore perfino a quello di No Time to Die . Ricordiamo che il primo film uscì il 4 ottobre 2018, incassò 627 mila euro nel primo giorno di sfruttamento, raccolse 3.4 milioni di euro nel primo weekend e chiuse la sua corsa a quasi 8.5 milioni di euro.

Scende così al secondo posto No Time to Die, che nel suo terzo weekend incassa altri 715 mila euro, portandosi così a un totale di 6.3 milioni di euro. Ricordiamo che Spectre chiuse la sua corsa intorno ai 12 milioni di euro.

Apre al terzo posto The Last Duel, con 312 mila euro e una media di circa 700 euro. Si tratta di un risultato comunque migliore, in proporzione, al quello ottenuto negli Stati Uniti dove ha registrato un vero flop.

Quarto posto per un film per tutta la famiglia: Baby Boss 2 – Affari di Famiglia incassa 306 mila euro, portandosi a un totale di 964 mila euro. Scende al quinto posto La scuola cattolica, che incassa 291 mila euro e sale così sopra il milione di euro, un traguardo che sorprende molti.

Le altre nuove uscite del weekend: Marilyn ha gli occhi neri apre al sesto posto con 239 mila euro, Ariaferma apre all’ottavo posto con 166 mila euro.

INCASSI ITALIA 14-17 / 10 / 2021

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 2.758.476 / € 2.758.476 NO TIME TO DIE – € 715.018 / € 6.307.442 THE LAST DUEL – € 312.034 / € 312.034 BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA – € 306.088 / € 964.713 LA SCUOLA CATTOLICA – € 291.673 / € 1.076.118 MARILYN HA GLI OCCHI NERI – € 239.571 / € 239.571 DUNE – € 198.932 / € 6.737.780 ARIAFERMA – € 164.628 / € 166.062 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 118.242 / € 2.922.737 TRE PIANI – € 103.029 / € 1.789.552

Fonte: Cinetel