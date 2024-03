Shameik Moore, la voce originale di Miles Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha commentato su X, l’ex Twitter, la sconfitta del film nella categoria Miglior film d’animazione dove la pellicola prodotta dalla Sony è stata battuta da Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki.

L’attore ha detto che per lui è come se Spider-Man: Across the Spider-Verse fosse stato derubato. Poi però, forse anche per via delle tante risposte che gli facevano notare che si stava lamentando di aver perso contro uno dei più importanti giganti della cinematografia mondiale, ha ammorbidito i toni ammettendo che si è trattato di un’uscita imputabile al dolore per la sconfitta.

*robbed — Shameik Moore (@shameikmoore) March 11, 2024

Rispetto per i vincitori. È vero, sono senza dubbio un perdente lamentoso e dolorante (per la sconfitta, ndr.), ma non abbiamo perso, Spiderverse ha avuto un impatto su MOLTE vite, potremmo non essere stati riconosciuti stasera ma la vita va avanti, e OLTRE (in originale “beyond”, una citazione al titolo del prossimo capitolo dell’epopea, Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, ndr.)… siate pronti!

Respect to the winners. It’s true, I’m definitely a sore loser, but we didn’t lose, Spiderverse has impacted ALOT of lives, we may not have been acknowledged tonight but life goes on, and BEYOND….. yea get ready 😤 — Shameik Moore (@shameikmoore) March 11, 2024

Ricordiamo che il capitolo precedente, Spider-Man – Un nuovo universo, era stato premiato con l’Oscar proprio nella categoria Miglior film d’animazione e che, considerato che c’è in programma la terza parte della saga, le avventure animate del, anzi, degli Uomini Ragno avranno tutto il tempo di rifarsi.

