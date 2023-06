Nuovo progetto in vista per Park Chan-wook: The Hollywood Reporter riporta infatti che il noto regista coreano co-sceneggerà e produrrà War and Revolt, thriller ambientato durante il regno Joseon in arrivo su Netflix.

Il film sarà diretto da Kim Sang-man, regista dell’apprezzato thriller d’azione Midnight FM. War and Revolt viene descritto come un viaggio avvincente nel caos della guerra, attraverso le vite di due amici d’infanzia diventati avversari.

Il noto attore coreano Gang Dong-won (Peninsula) interpreterà l’enigmatico Cheon-young, un personaggio le cui straordinarie abilità marziali sfidano le sue umili origini di schiavo. Accanto a lui, troveremo Park Jeong-min (Liberaci dal male) nel ruolo di Jong-ryeo, ex maestro di Cheon-young e rampollo della più influente famiglia militare di Joseon. Dopo aver superato l’esame per il servizio militare, Jong-ryeo diventa la guardia personale del re Seonjo, riunendosi così con il suo ex amico.

Il film segnerà la prima collaborazione tra i due attori sullo schermo. Descrivendo le due interpretazioni, Netflix anticipa:

Lottando per liberarsi dalle catene della servitù, Cheon-young prenderà vita grazie allo straordinario talento di Gang, che emana fascino e regala sequenze d’azione mozzafiato che lasceranno il pubblico a bocca aperta… L’interpretazione di Park dovrebbe essere a dir poco ipnotica, in quanto scava in profondità nella complessa psiche di un uomo combattuto tra amicizia e dovere, che poi affronterà la sua stessa rovina.

Vi ricordiamo che l’ultimo film di Park, Decision To Leave, è uscito nelle sale italiane lo scorso febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Il prossimo anno debutterà invece su Max The Sympathizer, serie con Robert Downey Jr. di cui il cineasta ha diretto i primi tre episodi. Qui potete vedere il teaser trailer.

Cosa ne pensate di War and Revolt, nuovo progetto di Park Chan-wook per Netflix? Lasciate un commento!

FONTE: THR

