Ospite del podcast di The Hollywood Reporter, Penelope Spheeris, regista di Wayne’s World (LEGGI LO SPECIALE), celebre commedia uscita nel 1992, ha raccontato come gli attriti creatisi con il protagonista Mike Myers abbiano portato al suo licenziamento.

Secondo le sue parole, tutto ha inizio quando, finite le riprese, il film venne proiettato al pubblico per i consueti test screenings. Il responso fu ottimo, ricorda la regista, ma la star non era lì ad assistere: era infatti tornato in Canada per i funerali del padre, scomparso da poco. Così, l’attore guardò il film da solo e scrisse 11 pagine di appunti, molti dei quali suggerimenti per dei tagli, di cui, sostiene Spheeris, “la maggior parte faceva schifo“. Tra questi, anche i suoi dubbi sull’iconica scena in cui i protagonisti si cimentano in un headbanging sulle note di Bohemian Rhapsody dei Queen. Recentemente, lo stesso Myers ha raccontato come le ripetute riprese del passaggio gli avevano causato un forte mal di collo.

Spheeris si oppose dunque fermamente ai suggerimenti di Myers e disse al produttore Lorne Michaels e ai dirigenti della Paramount che il film avrebbe sofferto dal punto di vista creativo se lei li avesse seguiti. Ma senza trovare il supporto sperato:

Lorne mi prese da parte e mi disse: “Penelope, se non cambi il film, non potrai dirigere Wayne’s World 2. Mike non ti approverà. Vogliamo davvero fare Wayne’s World 2 con Mike. Non gli diremo che non vuoi cambiarlo, devi dirglielo. Non glielo dico io, diglielo tu“. Così gliel’ho detto. E sono stato licenziata.

Alla sua uscita nelle sale, Wayne’s World, costato appeni venti milioni di dollari, ne incassò quasi 200, motivo per cui l’anno successivo uscì l’immancabile sequel, Fusi di testa 2 – Waynestock (Wayne’s World 2), diretto però da Stephen Surjik. Quando ricevette la notizia della sua sostituzione, Spheeris fu molto dispiaciuta :”Ho pianto per due settimane. E poi l’ho superato“.

