In una lunga intervista con Deadline, Wes Anderson ha avuto modo di fare il punto sulla sua carriera, e, ad un certo punto, ha fatto una dichiarazione abbastanza sorprendente, per un regista dallo stile così riconoscibile: “Non ho un’estetica”. Quando l’intervistatore gli fa notare che molti sarebbero in disaccordo con questa affermazione, il regista precisa meglio cosa intende:

Capisco perfettamente [chi è in disaccordo]! Persino io posso dire: “Beh, sì, posso dire che è la stessa persona“. Ma è un’invenzione. Quello che facevo in Un colpo da dilettanti [suo lungometraggio d’esordio, ndr.] era quello che avevo in quel momento. Era la mia estetica. E in questo è cambiata. E ogni volta, gran parte del film successivo è influenzato da qualcosa che abbiamo fatto in quello precedente. Ad esempio, la gente spesso si riferisce a me per quel tipo di carrellate che faccio, e Asteroid City inizia con una lunga carrellata. Andiamo da un posto all’altro e corriamo in giro. È un certo modo di girare una sequenza che non è tipico di tutti. E io lo faccio spesso.

Per rimarcare quando detto, Anderson racconta poi un aneddoto sulle riprese del suo film successivo, Rushmore:

So esattamente quando ho iniziato a farlo e so perché, cosa rara in questo genere di cose. Quando stavamo girando Rushmore, c’era una scena che si svolgeva su un campo da baseball. Avevo pianificato tutto. C’era una grande folla e avremmo usato riprese con la camera a mano. Arriviamo la mattina ed era del tutto allagato. Ho detto: “Beh, vediamo quanto tempo ci vorrà perché asciughi“. Ma era chiaro che la scena avrebbe avuto a che fare con il fango se avessimo girato su questo campo da baseball. Ora, la scena è stata scritta in modo tale da dover essere su quel campo da baseball, tra la casa base e la terza base… Non so se riesci a immaginarlo. Non so nemmeno se conosci il baseball! È il bordo del campo, si potrebbe dire. C’è una cosa chiamata dugout, che è il luogo in cui i giocatori si allontanano per andare a battere, e c’è una striscia a fianco di questo, e ho deciso: “Metteremo tutto qui. Posizioneremo una grande rotaia per il carrello, gireremo la scena da questa parte e poi la gireremo da quell’altra. Useremo solo quel poco di set che abbiamo“. E quando l’ho fatto, ho pensato: “Beh, mi è piaciuto. È stato interessante e mi è piaciuto“. E così mi sembra di aver fatto variazioni di questo tipo da allora. È per questo che le faccio, perché il campo da baseball era troppo allagato. E spesso mi sembra che questo sia il modo in cui le cose si evolvono quando si fa un film. Trovi la cosa che ti piace, e poi la rifai, la fai un po’ diversa, e poi dici: “Ok, proverò una cosa diversa qui. Andrò in un’altra direzione“.

