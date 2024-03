Winnie the Pooh – Sangue e miele 2, sequel del popolare film horror uscito lo scorso anno, uscirà nelle sale statunitensi dal 26 marzo. In un’intervista con CB, Scott Chambers, interprete di Christopher Robin nel nuovo film, ha rivelato come quest’ultimo faccia una retcon del primo capitolo:

Non è stata una mia idea quella di tornare [nel primo film, aveva svolto il ruolo di produttore, ndr.] In pratica Rhys [Frake-Waterfield, regista] ha organizzato il sequel, per il quale voleva nuovi disegn e questo genere, così il primo film è diventato un film nel secondo film. E mi ha detto: “Avrò bisogno di un nuovo Christopher Robin [nel primo film, era interpretato da Nikolai Leon]“. Mi ha accompagnato nel mio percorso di attore fin dall’inizio ed è sempre stato molto gentile, positivo e quant’altro. E mi ha detto: “Senti, penso che saresti molto bravo a fare Christopher Robin“. E io ho risposto: “Non lo so“, solo perché ero molto spaventato, perché non è normale che tu entri a fare parte di un progetto che ha un pubblico della Marmite [nota crema spalmabile dal gusto molto particolare, per la quale è stato coniato lo slogan “la ami o la odi”, ndr.] e che ha già così tante persone che vogliono essere cattive. E pensavo: “Sono davvero intimidito da questa cosa“. E poi lui mi ha detto: “Fammi il piacere“. E io ho pensato: “Ok, al diavolo“. È così che sono salito a bordo.

Ricordiamo che dopo il sequel, i piani prevedono la realizzazione di evento cross-over che riunirà tutti i protagonisti dell’universo horror di dominio pubblico: in quest’articolo le ultime dichiarazioni in merito.

Ricordiamo che il primo film, Winnie the Pooh – Sangue e miele, in Italia è disponibile su Prime Video.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate