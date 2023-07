Il nuovo film d’animazione intitolato Wish (GUARDA IL TRAILER), Povere Creature di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (GUARDA IL FULL TRAILER), Next Goal Wins di Taika Waititi (GUARDA IL TRAILER) e Magazine Dreams sono i 4 film che la Disney starebbe pensando di rimandare a “tempi migliori” a causa dello sciopero degli attori.

L’indiscrezione – ancora priva di una conferma ufficiale – viene data dal magazine finanziario Bloomberg. Considerato che si tratta di pellicole per le quali la Disney potrebbe puntare alla stagione dei premi e agli Oscar, l’idea è quella di attendere la fine del picchetto in maniera tale da poter coinvolgere tutti i talenti above the line – ergo sia i registi (che non sono in sciopero) che il cast – nelle relative attività promozionali.

Come nel caso della Warner, che potrebbe adottare una strategia analoga per alcune sue pellicole di particolare richiamo (ECCO TUTTI I DETTAGLI) si tratta di discussioni ancora nelle fasi preliminari.

