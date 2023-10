Grandi notizie per Wish, il film Walt Disney Animation Studios di Natale che arriverà il 21 dicembre nelle sale italiane per la regia di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.

THR annuncia in esclusiva che il nuovo trailer del film è stato il più visto per lo studio d’animazione si da Frozen 2 nel 2019. Il trailer è stato visto in totale 66,5 milioni di volte su più piattaforme e ha superato il teaser arrivato lo scorso aprile di circa 20 milioni di visualizzazioni. Ad oggi, tra l’altro, è il trailer più visto su TikTok per la compagnia.

Wish è il 62° film della Disney Animation e arriverà al cinema quest’anno, in occasione dei 100 anni dello studio.

La pellicola sarà al cinema il 21 dicembre. Cosa ne pensate del trailer di Wish? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate