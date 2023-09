In Wonka, il film scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di “Paddington” con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, ci sarà anche Hugh Grant nei panni di un Oompa Loompa.

Nel primo trailer – che trovate in questa pagina – è stato possibile vedere in azione la celebre star inglese nei panni della creatura nata dalla fantasia di Roald Dahl. Tuttavia, dopo la diffusione del trailer di Wonka, c’è chi ha avuto modo di criticare la scelta di ingaggiare Hugh Grant per quella parte.

George Coppen ad esempio, attore con nanismo che ha preso partecipato a produzioni quali la serie Tv di Willow e L’accademia del bene e del male (LEGGI LA RECENSIONE) ha spiegato che, secondo lui, un ruolo come quello non doveva essere affidato a un attore come Hugh Grant, ma a qualcuno con nanismo, data la scarsità di parti disponibili per queste persone.

In una nuova intervista, Paul King è tornato a ribadire perché Hugh Grant era la persona più indicata:

Sono sempre stato affascinato dall’idea di questi esseri incredibilmente piccoli, molto più piccoli persino di me quando ero bambino. La voce e l’atteggiamento degli Oompa Loompa del film provengono dalla rilettura dei libri, delle lunghe canzoni piene di umorismo, sarcasmo, superiorità e disprezzo. Quindi la scelta si è basata tutta sul pensare a trovare qualcuno che potesse essere davvero antipatico. E ho pensato automaticamente “Ah, Hugh [Grant]!”. Perché è il più divertente, il più sarcastico st*onzo che io abbia mai conosciuto! Avevamo già percorso questa strada con Paddington 2. Dovevo solo scrivergli una lettera imbarazzante dicendogli “Sei bravo a interpretare vecchie glorie cadute in disgrazia!”. Una volta che vedi Hugh Grant nei panni di un uomo arancione alto 18 pollici con i capelli verdi, pensi inevitabilmente che abbia perfettamente senso vederlo come Oompa Loompa.

Wonka è la pellicola originale di Paul King (regista di Paddington) basata sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con Timothée Chalamet.

Il film sarà nelle sale statunitensi dal 15 dicembre, in quelle italiane dal 14 dicembre.

Quanto attendete di vedere Timothée Chalamet in Wonka? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Games Radar

Classifiche consigliate