Woody Allen: il cinquantesimo film potrebbe essere l’ultimo, il regista pensa a un romanzo

È in un’intervisa con La Vanguardia (via ElPeriodico) che Woody Allen torna a parlare del suo ritiro dalle scene. Il regista, in occasione dell’uscita spagnola del suo libro Zero Gravity (il cui lancio è previsto per il 27 settembre, in Italia è già disponibile grazie a La Nave di Teseo), ha confermato di volersi fermare al cinquantesimo film, e che “in linea di principio” non ne girerà altri:

La mia idea, in linea di principio, è di non fare più film concentrandomi invece sulla scrittura. Al momento sto pensando a un romanzo.

Il suo nuovo film sarà ambientato a Parigi, e verrà girato completamente in francese. Le riprese dovrebbero iniziare a breve. “Sarà simile a Match Point: entusiasmante, drammatico e molto sinistro”.

Qualche mese fa Allen, durante una chiaccherata su Instagram con Alec Baldwin, aveva dichiarato di voler smettere di fare film, lamentandosi del fatto che “le emozioni se ne sono andate” e di aver perso tutto il divertimento ora che “se giri un film se ne sta al massimo due settimane in un cinema”.

Il più recente film di Woody Allen è Rifkin’s festival (LEGGI LA RECENSIONE). In occasione degli impegni stampa per il film avevamo avuto la possibilità d’intervistare Allen insieme a un ristrettissimo gruppo di giornalisti italiani: ecco il resoconto della chiacchierata.