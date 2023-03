World War Z, Mireille Enos torna a ribadire che il sequel sarebbe stato grandioso

Per il sequel di World War Z, la pellicola di Marc Forster con Brad Pitt e Mireille Enos, sembrava tutto pronto a partire. La data d’inizio di riprese era stata fissata per la primavera/inizio estate del 2019, la produzione avrebbe interessato la Thailandia, la Spagna e la Georgia. David Fincher avrebbe dovuto mettersi davanti alla macchina da presa e dirigere Brad Pitt, di ritorno nei panni del protagonista dopo il film del 2013.

Poi lo stop.

Secondo le indiscrezioni del tempo, David Fincher e la Paramount non sarebbero riusciti a trovare un accordo sul budget, che avrebbe superato i 190 milioni di dollari del primo capitolo (che tra l’altro necessitò di una lunga sessione di riprese aggiuntive).

Ed è proprio Mireille Enos, che già altre volte in passato aveva espresso pubblicamente un certo dispiacere per la cosa, che è recentemente tornata a ribadire che, a suo modo di vedere, il sequel di World War Z sarebbe stato un film grandioso.

La sceneggiatura del secondo film era grandiosa. Mi piacerebbe che il mondo potesse vederlo. Siamo andati così vicini al farlo. C’era David Fincher a bordo, lo script era ultimato, ma, per una cosa o per l’altra, non è più stato girato. Ma mai dire mai! Penso ancora che sarebbe grandioso.