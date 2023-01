X-Men: il produttore Nate Moore parla dei due supereroi su cui punterebbe tutto

Nel corso di un podcast per Deadline, il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha parlato dell’approdo degli X-Men nell’Universo Cinematografico Marvel.

Ha poi parlato, nello specifico, dei due componenti degli X-Men su cui punterebbe tutto:

Non è un segreto che gli X-Men stiano tornando a casa, e ragazzi, Tempesta e Alfiere sono due dei più grandi personaggi in quella saga per cui ho un’infinità di idee.