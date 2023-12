Se avete visto Barbie, il campione d’incassi di Greta Gerwig con Margot Robbie, sapete che a un certo punto viene fatta una battuta sulla Snyder Cut, la versione di Justice League firmata Zack Snyder.

In un passaggio della pellicola ambientato dopo che Ken ha visitato il mondo reale e instaurato il “patriarcato” a Barbieland soggiogando le varie Barbie a questo nuovo status, assistiamo poi al loro “risveglio” e la Barbie scrittrice di Alexandra Shipp spiega così quello che ha vissuto in quella fase: “Era come trovarsi in un sogno in cui ero davvero molto presa dalla Snyder Cut di Justice League”.

In un’intervista, Zack Snyder ha commentato la cosa ammettendo di aver apprezzato sia il film che la battuta e di essere anche genuinamente stupito di come ormai la cosa faccia parte a tutti gli effetti del patrimonio della cultura pop tanto da essere citata in una pellicola come Barbie:

Il film è fantastico e la battuta piuttosto valida. Più che altro, la cosa di cui ho parlato con mia moglie Deborah, quella per cui devi concederti un attimo per riflettere, è che il tuo nome è ormai così perfettamente intrecciato con un fenomeno della cultura pop così grande da poter esistere come una battuta in un film su Barbie. È una roba abbastanza folle. Devi solo fare un passo indietro per un attimo e pensare qualcosa come “Wow, cosa abbiamo fatto? Cosa è successo? Come ha fatto a diventare una cosa così?”.

