Da quando i rapporti fra Zack Snyder e la Warner si sono interrotti, il regista ha trovato casa su Netflix, il colosso dello streaming con cui ha siglato un accordo di esclusiva e con cui ha sviluppato quelli che per la compagnia di Los Gatos sono due importanti franchise: quello di Army of the Dead e quello di Rebel Moon, il kolossal sci-fi di cui è in arrivo la prima parte sulla popolare piattaforma il prossimo 22 dicembre.

Proprio in virtù dei sanissimi rapporti esistenti fra Zack Snyder e la multinazionale dell’intrattenimento domestico, da diverso tempo i fan del filmmaker si fanno sentire sui social chiedendo a gran voce a Netflix di concedere al regista di poter proseguire il suo SnyderVerse, ovvero i suoi film basati sul mondo e sui personaggi dei fumetti DC Comics. Fino a qualche mese fa, la cosa sembrava sostanzialmente impossibile fondamentalmente perché per la Warner la DC è un asset fondamentale, così come la Marvel per la Disney. Difficile anche solo ipotizzare una concessione dello sfruttamento di tali diritti.

Eppure, i recenti cambiamenti del panorama nel mercato dello streaming, in cui lo strapotere di Netflix sembra quasi inattaccabile e tanto la Warner quanto la Disney hanno dovuto rivedere le proprie strategie, sembrano aver aperto una sorta di spiraglio in tal senso. Tempo fa David Zaslav, l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery si è detto “aperto agli affari”, puntando ad accordi di licenza anche per le proprietà intellettuali di maggiore spicco (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Per questo lo stesso Scott Stuber, parlando con l’Hollywood Reporter, fa tutto tranne che gettare dell’acqua sul fuoco quando gli viene chiesta un’opinione in materia. Il capo della divisione cinematografica di Netflix spiega di aver letto e di essere a conoscenza di quello che i fan di Zack Snyder vanno chiedendo a gran voce e spiega

È sempre complicato quando non possiedi i diritti di qualcosa. Ovviamente vorremmo acquisirli, questi diritti a un certo punto. Ci piacerebbe averli sulla piattaforma in modo che i fan possano vivere più esperienze possibili con Zack. Più materiale di Zack abbiamo, meglio è per noi.

