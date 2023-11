Zack Snyder accetterebbe mai di dirigere un cinecomic dei Marvel Studios? E a quale condizione tornerebbe dietro alla macchina da presa di una pellicola basata su un fumetto della DC Comics?

Nel profilo che l’Hollywood Reporter ha dedicato al regista in vista dell’arrivo in streaming a dicembre della prima parte di Rebel Moon, il kolossal sci-fi prodotto da Netflix, si è parlato anche di questi due argomenti.

Vediamo, nello specifico, cos’ha detto in merito il filmmaker

Zack Snyder e i Marvel Studios

A proposito dei Marvel Studios, il regista, che spesso in passato ha elogiato il lavoro di Kevin Feige and co lodandone l’operato e complimentandosi per l’Universo cinematografico che hanno elaborato (ECCO I DETTAGLI), ha spiegato, a proposito di una eventuale collaborazione con la divisione cinematografica della casa delle Idee, che l’unico film a cui lavorerebbe sarebbe una pellicola dedicata a Daredevil ed Elektra, magari un adattamento di Elektra vive ancora di Frank Miller e Lynn Varley.

Scelta non casuale considerato che Zack Snyder è un grande estimatore dell’acclamato autore e disegnatore: ha portato sul grande schermo 300 e lo ha usato come punto di riferimento per il suo Batman v Superman.

Del rapporto fra Zack Snyder e Frank Miller si è parlato, di recente, anche a Lucca Comics & Games nel talk con Frank Miller che ha preceduto lo special screening di 300, occasione durante la quale il fumettista ha spiegato che “Con 300 Zack Snyder è riuscito a dire tutto quello che io non ero riuscito a dire” (ECCO I DETTAGLI).

La condizione per il ritorno al mondo DC Comics

I rapporti fra Zack Snyder, la Warner e l’Universo DC Comics si sono interrotti da tempo, eppure sono in molti a desiderare un suo ritorno in zona Metropolis (o Gotham City). Un ritorno che appare sostanzialmente impossibile considerato che per diversi anni, il regista e la sua casa di produzione saranno sostanzialmente vincolati in esclusiva con Netflix e che la Warner ha affidato a James Gunn e Peter Safran il nuovo corso degli adattamenti fumettistici DC cinematografici e televisivi.

Eppure, parlando in termini ipotetici, il regista ammette che lavorerebbe volentieri a un adattamento diretto di quel Batman – Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller che è stata la fonte d’ispirazione principale del suo Batman v Superman.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

