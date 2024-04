Lo scorso novembre, Zack Snyder aveva rivelato che Rebel Moon e Army of the Dead condividono lo stesso universo. Ora che anche la seconda parte del kolossal è disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE) il regista è tornato sulla questione, rivelando quale personaggio fa da ponte tra le due pellicole. Ecco le sue parole in un’intervista con CB:

Rebel Moon e Army of the Dead possono sicuramente esistere nello stesso universo. Credo di averlo già detto, ma c’è un personaggio nel primo film [di Rebel Moon]: quando i protagonisti entrano nel bar c’è una Xanadite. La Xanadite è quella ragazza blu con dei segni luminosi addosso, viene direttamente dalla serie animata di Army of the Dead che non abbiamo mai finito. Il luogo in cui vanno, da cui proviene l’epidemia zombie, è un pianeta che chiamano Xanadu, gli scienziati lo chiamano così perché sono grandi fan di Olivia Newton-John, quindi vanno su Xanadu e dagli Xanaditi, in pratica da dove proviene l’epidemia zombie, lei è una di loro. Quindi c’è una cosa interdimensionale che attraversano e c’è la possibilità di uno strano mashup.